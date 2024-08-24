Emekli ve asgari ücretli zam bekliyor! 2025 zammı için Şimşek'ten rakam geldi

Asgari ücretli ve emeklilerin beklediği zamma ilişkin yeni bir açıklama geldi. Asgari ücret ve emekli maaşı zamlanacak mı? Asgari ücret zammı ve emekli maaşı ile ilgili mevcut durum belli oldu.

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Emekli ve asgari ücretli zam bekliyor! 2025 zammı için Şimşek'ten rakam geldi

Asgari ücretli, uzun süredir yılda iki kez zam alan emeklilerin aksine, 2024 yılında tek bir zamla karşılaşacak. Hem emekli maaşı hem de asgari ücret, bu ay açlık sınırının 20 bin TL'ye ulaştığı için her iki kesimin de zam beklentilerini artırdı. Asgari ücret ve emekliye ocak ayında yapılacak zamlar, hükümet tarafından sessiz kalırken tartışılmaya başlandı. Bu zamma ilişkin en son bilgi, yeni rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Asgari ücret ve emekli maaşı zamlanacak mı? Asgari ücret zammı ve emekli maaşı ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:

Bir Sonraki Zam Ocak 2025'te

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseldi ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Ancak toplu sözleşme ve enflasyon farkı toplandığında memur ve memur emeklileri için yapılan zam yüzde 19,31 oranında kaldı. Asgari ücretli, memur ve emeklilerin temmuz zammında yararlanamadığı için hala 17 bin 2 lira 12 kuruş alıyor. Türkiye, gelecekteki zammın ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Son araştırmalar, Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'yi aştığını gösteriyor. Sonuç olarak, hem asgari ücret hem de emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı. Son günlerde, artan gıda enflasyonu göz önüne alındığında, asgari ücretli ve emeklilerin daha fazla zam beklentisi artmaya başladı. TÜRK-İŞ bu konuda bir adım atmaya hazırlanırken, emekliler sendikaları da bu konuda bir açıklama yaptı. Hükümete çağrı yapılırken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Şimşek ocak zammına ilişkin önemli rakamlar açıkladı.

Şimşek, katıldığı canlı yayında emekli maaşı ve asgari ücret için Merkez Bankası'ndan gelen yüzde 38'lik sene sonu enflasyonunun gerçekleşmesi halinde oluşacak olan rakamları hesapladı. Konuyla ilgili olarak Hakan Şimşek, "En düşük emekli maaşı ise 14 bin 308 TL'ye ulaşmış olacağız" dedi. Asgari ücret için enflasyon zammı en az %38 olacak. Bu hesaplamasına göre ise 23 bin 500 TL'ye ulaşacak.

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