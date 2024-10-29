İsrail katliama ara vermiyor! En az 60 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.



Pazartesi günü Lübnan Sağlık Bakanlığı, vadideki 12 bölgenin, çoğu Baalbek bölgesinde olmak üzere vurulduğu ve kurtarma çalışmaları devam ettiği için ölü sayısının henüz kesinleşmediği bildirdi.

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Baalbek Valisi Beşir Hıdır, saldırıları Lübnan ve İsrail arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana bölgeye yapılan "en şiddetli" saldırılar olarak tanımladı.



23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, çoğunlukla Hizbullah'ı hedef alan bir kara harekatı başlattı.