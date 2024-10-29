Akaryakıtta tabela çakıldı! 29 Ekim Güncel Benzin-Mazot Fiyatı ABD'nin rezerv doldurma planının desteği ile, petrol fiyatları dün %6 düşüşle 1 Ekim sonrası en düşük seviyeye yükseldi. 29 Ekim 2024 Salı günü, benzin, mazot ve LPG fiyatlarında indirim ya da zam var mı?