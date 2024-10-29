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Akaryakıtta tabela çakıldı! 29 Ekim Güncel Benzin-Mazot Fiyatı

ABD'nin rezerv doldurma planının desteği ile, petrol fiyatları dün %6 düşüşle 1 Ekim sonrası en düşük seviyeye yükseldi. 29 Ekim 2024 Salı günü, benzin, mazot ve LPG fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

Akaryakıtta tabela çakıldı! 29 Ekim Güncel Benzin-Mazot Fiyatı
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ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi için petrol satın alma planının ve yatırımcıların Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmasının bir sonucu olarak petrol fiyatları yükseldi. ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolünün vadeli işlemleri 10 sent veya yüzde 0,15 artışla varil başına 67,83 dolara yükselirken, Brent ham petrolünün vadeli işlemleri 11 sent veya yüzde 0,16 artışla varil başına 71,53 dolara yükseldi.

29 EKİM SALI GÜNCEL BENZİN-MOTORİN FİYATLARI

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin litre fiyatı: 42,75 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,74 TL

Motorin litre fiyatı: 42,67 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 43,27 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,70 TL

Motorin litre fiyatı: 43,77 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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