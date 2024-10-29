Eski nesil EFT-POS cihazı olan yandı! Mehmet Şimşek cezayı açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski nesil EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükellefler ve bu cihazları değiştirmeyen bankalar ve ödeme kuruluşları için cezalar uygulanacağını açıkladı.
Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski model POS cihazlarını kullanmaya devam edenlere para cezaları uygulanacağını bildirdi.
Uzman isim ilk kez açıkladı! Doğalgaza zam geliyor mu?
Emekli kök maaşı 11 bin TL olanlar dikkat! 4A, 4B, 4C’li olan herkese düzenleme geliyor
Asgari ücrette kritik eşik! Asgari ücret zammı için 2 formül
X hesabından Şimşek, şunları söyledi:
Bankalar ve ödeme kuruluşları, eski nesil EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam ederlerse ceza kesilecektir. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik düzenlemelere uyumu yakından izliyoruz.”
Ekonomi