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Eski nesil EFT-POS cihazı olan yandı! Mehmet Şimşek cezayı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski nesil EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükellefler ve bu cihazları değiştirmeyen bankalar ve ödeme kuruluşları için cezalar uygulanacağını açıkladı.

Eski nesil EFT-POS cihazı olan yandı! Mehmet Şimşek cezayı açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski model POS cihazlarını kullanmaya devam edenlere para cezaları uygulanacağını bildirdi.

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X hesabından Şimşek, şunları söyledi:

Bankalar ve ödeme kuruluşları, eski nesil EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam ederlerse ceza kesilecektir. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik düzenlemelere uyumu yakından izliyoruz.”

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