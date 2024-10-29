Eski nesil EFT-POS cihazı olan yandı! Mehmet Şimşek cezayı açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski nesil EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükellefler ve bu cihazları değiştirmeyen bankalar ve ödeme kuruluşları için cezalar uygulanacağını açıkladı.