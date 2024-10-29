29 Ekim'de borsa kapalı mı? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul'un kapıları ne zaman açılacak? 29 Ekim'de borsa açık mı? Yatırımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil günü olan 29 Ekim'in bu yıl salı gününe denk gelmesiyle Borsa İstanbul'un çalışma durumunu araştırıyor. 29 Ekim resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacaktır. Ek olarak, 24 Ekim'de gerçekleşen işlemlerin takas işlemlerinin, tatil nedeniyle ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

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29 EKİM'DE BORSA AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem ve takas saatleri değişti. 28 Ekim Pazartesi günü Borsa İstanbul, 29 Ekim resmi tatili nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem yaptı ve öğleden sonra kapandı. Yatırımcılar saat 12.40'tan sonra yeni bir işlem yapamayacak. Borsa 29 Ekim Salı günü kapanacak ve 30 Ekim Çarşamba günü normal işlem saatleri ile yeniden açılacaktır.

