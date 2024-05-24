İsrail için çember daralıyor: Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi…

İsrail’in insanlık dışı uygulaması bir türlü son bulmuyor. Gazze’de kadın-erkek, bebek-çocuk demeden adeta soykırım uyguluyor. Dünyadan seslerin yükselmeye başlamasıyla Netanyahu ve yönetimi zor duruma düşüyor.
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Uluslararası Adalet Divanı, son olarak “Refah’ta saldırılar durdurulmalı” kararı verdi. Bu karar İsrail’i memnun etmezken, Türkiye’den olumlu mesaj geldi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan kararı destekledi. Alınan karardan memnun olduklarını dile getiren bakanlık, şunları söyledi;
“Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.”
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