İsrail için çember daralıyor: Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi… Uluslararası Adalet Divanı, İsrail ile ilgili kararını duyurdu. İsrail’in yaptıklarına artık Türkiye değil dünya ülkelerinden de tepkiler gitgide artıyor. Son karar ise, türkiye tarafından da memnuniyetle karşılandı.