İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!

İçişleri Bakanlığından önemli duyuru: Fransa ve Hollanda'nın kırmızı bültenle aradığı , Sead Dedic ile Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı.

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İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!

İçişleri Bakanlığından önemli duyuru: Fransa ve Hollanda'nın kırmızı bültenle aradığı , Sead Dedic ile Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı.

Fransa ve Hollanda'nın kırmızı bültenle aradığı Sead Dedic ile Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!

Fransa ve Hollanda'nın kırmızı bültenle aradığı Sead Dedic ile Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Sead Dedeic: 28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 yılı Nisan ayında interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Marciano Eugene Ruimwijk: Hakkındaki Kırmızı Difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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