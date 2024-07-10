Gedik Üniversitesi ile SGK İstanbul İl Müdürlüğü "Emekliler Yılı" kapsamında ortak protokole imza attılar

Gedik üniversitesinin İstanbul Kartaldaki merkezinde yapılan SGK ve üniversite üst düzey yöneticilerinde hazır bulunduğu törene Üniversite Rektörü Prof.Dr. Ahmet KESİK ile SGK İstanbul İl Müdürü Harun SERTBAŞ tarafından ortak protokol imzalandı.

"BU İŞ BİRLİĞİ EMEKLİLERİMİZİN YAŞAMLARINA DEĞER KATACAKTIR"

Protokolde yapılan ortak açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklandığı üzere 2024 yılı, "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmiştir. Emekliler Yılı kapsamında İstanbul Gedik Üniversitesi ile İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü el ele vererek iş birliği içerisinde emeklilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlayacak çeşitli faaliyetler ve eğitim programları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Bu işbirliği, emeklilerimizin yaşamlarına değer katacak ve topluma aktif katılımlarını teşvik edecektir. İstanbul Gedik Üniversitesi ile İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında yapılan merasim, 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Üniversite Rektörü Prof.Dr. Ahmet KESİK ile SGK İstanbul İl Müdürü Harun SERTBAŞ tarafından protokol saat 15.50'de imza altına alınmıştır." denilerek protokol hakkında geniş bir açıklamada bulunuldu.