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Isparta-Eğirdir kara yolu'unda feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Isparta-Eğirdir kara yolu'unda feci kaza: Miskinler mevkisinde şarampole devrilen yolcu otobüsü kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Isparta-Eğirdir kara yolu'unda feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
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Isparta-Eğirdir kara yolu'unda feci kaza: Miskinler mevkisinde şarampole devrilen yolcu otobüsü kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Aksel Seyahat firmasına ait 42 US 888 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi.

Isparta-Eğirdir kara yolu'unda feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Isparta-Eğirdir kara yolu'unda feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Isparta-Eğirdir kara yolu'unda feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.

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Kaynak:AA

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