Ankaralı Turgut sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı
Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip, cenaze namazı sonrasında sevenlerinin eşliğinde toprağa verildi.
Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip, cenaze namazı sonrasında sevenlerinin eşliğinde toprağa verildi.
Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın cenazesi toprağa verildi. Tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Karataş için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Namaza, Karataş'ın ailesinin yanı sıra, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı. Kızları, Karataş'ın tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.
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