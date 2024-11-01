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İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi!

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı giderek artıyor. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiğini açıkladı.

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi!
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İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 158'e yükseldi

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi...

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi!

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e çıktı.

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi!

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının artarak, 158'e çıktığını açıkladı.

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi!

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi!

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Kaynak:AA

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