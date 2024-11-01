İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 158'e yükseldi

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi...

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e çıktı.

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının artarak, 158'e çıktığını açıkladı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Bakan Yerlikaya'dan kayyum atamasıyla ilgili önemli açıklamalar...

Diyarbakır'da dehşet dakikalar: Eline satır alan şahıs esnafa saldırdı!

Osman Müftüoğlu 'atom bombası etkisinde' diyerek arka arkaya faydalarını sıraladı! Hafızayı çelik gibi yapıyor...