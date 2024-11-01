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Bakan Yerlikaya'dan kayyum atamasıyla ilgili önemli açıklamalar...

Bakan Yerlikaya, güvenlik toplantısı çıkışı kayyum atamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu, ''Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir''

Bakan Yerlikaya'dan kayyum atamasıyla ilgili önemli açıklamalar...
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Bakan Yerlikaya, güvenlik toplantısı çıkışı kayyum atamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu, ''Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir''

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Bakan Yerlikaya:

Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa'dayız. Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir. Buradan yükselen kardeşlik ruhu bizi bir arada tutan en yüksek bağlardan biridir.

Bu topraklarda büyük felaketlerle sınandık. Büyük mücadeleler destansı kahramanlıklarla bir ve beraber hepsinin üstesinden geldik. Bunun en büyük örneklerinden biri de kadim Şanlıurfa'dır.

TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te olduğu gibi. terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur.

Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir.''

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Kaynak:AA

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