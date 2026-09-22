Altın dip yaptı! 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

YÜKSEK FAİZ EĞİLİMİ ALTININ CAZİBESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Altın, enflasyondan ve bölgesel krizlerden korunmak isteyenler için güvenli bir liman olarak görülse de yüksek faiz dönemlerinde bu durum değişebiliyor. Faiz getirisi sunan finansal araçların öne çıkması, herhangi bir faiz getirisi bulunmayan altının tercih edilme oranını düşürüyor. Bununla birlikte, tırmanışa geçen petrol fiyatlarının enflasyonu tetiklemesi durumunda faizlerin yüksek kalacağı beklentisi güçleniyor ve bu da altın fiyatlarını aşağı çekiyor.