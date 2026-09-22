Altın dip yaptı! 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
22 Eylül 2026 10:42
Sıkı para politikası ve yükselen petrol fiyatları altın piyasasını baskılıyor. Spot altın 4.340 dolar, gram altın ise 6 bin 815 TL seviyesinde yatay seyrediyor. Piyasaların gözü Fed’in ekim ayında alacağı faiz kararında. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Sıkı para politikası ve yükselen petrol fiyatları altın piyasasını baskılıyor. Spot altın 4.340 dolar, gram altın ise 6 bin 815 TL seviyesinde yatay seyrediyor. Piyasaların gözü Fed’in ekim ayında alacağı faiz kararında. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Merkez bankalarının faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutacağı yönündeki öngörüler, altın fiyatları üzerindeki baskının sürmesine yol açıyor. Piyasada gözler bir yandan Fed yetkililerinin vereceği mesajlara, diğer yandan petrol fiyatları ve dünyadaki siyasi gerilimlere çevrilmişken, spot altın 4.340 dolar seviyelerindeki yerini koruyor.
Aynı dakikalarda gram altın ise yatay seyirde 6 bin 815 TL’den işlem görüyor.
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Güncel altın fiyatları...
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GÖZLER EKİM AYINDA ALINACAK FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ
Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanacak önemli bir ekonomik verinin bulunmaması, yatırımcıların dikkatini tamamen Fed yöneticilerinin yapacağı konuşmalara yöneltti. Piyasalar özellikle bankanın ekim ayında yeni bir faiz artırımına gidip gitmeyeceğine dair ipuçlarını yakından izliyor.
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YÜKSEK FAİZ EĞİLİMİ ALTININ CAZİBESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Altın, enflasyondan ve bölgesel krizlerden korunmak isteyenler için güvenli bir liman olarak görülse de yüksek faiz dönemlerinde bu durum değişebiliyor. Faiz getirisi sunan finansal araçların öne çıkması, herhangi bir faiz getirisi bulunmayan altının tercih edilme oranını düşürüyor. Bununla birlikte, tırmanışa geçen petrol fiyatlarının enflasyonu tetiklemesi durumunda faizlerin yüksek kalacağı beklentisi güçleniyor ve bu da altın fiyatlarını aşağı çekiyor.
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FED CEPHESİNDEN YENİ FAİZ ARTIŞI SİNYALLERİ
Geçtiğimiz hafta politika faizinde 25 baz puanlık artışa giden Fed, ilerleyen aylarda da faiz artışlarının sürebileceğini işaret etti. Canlı pazar talebi ve ham madde fiyatlarındaki tırmanış nedeniyle faiz artırımlarının devam edebileceği değerlendiriliyor.
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BÖLGESEL KAZANLAR VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ TAKİP EDİLİYOR
Altın yatırımcıları faiz ve enerji maliyetlerinin yanı sıra dünyadaki sıcak gelişmeleri de yakından takip ediyor. Yemen’deki çatışmalar, Kızıldeniz’de yaşanan gerilimler ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD ile İran arasında gerçekleşebilecek muhtemel temaslar piyasaların odağında yer alıyor.
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DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DEĞİŞKEN SEYİR
Sektör genelinde bir yükseliş eğilimi görülse de değerli madenlerin fiyatlarında farklı yönlü hareketler kaydedildi. Gümüş yüzde 0,03’lük ufak bir artışla 66,97 dolara tırmanırken; platin yüzde 0,77 değer kaybederek 1.791 dolara, paladyum ise yüzde 0,86 düşüşle 1.299 dolara geriledi.