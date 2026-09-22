Ulaşımda önemli yenilik: Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında "gittiğin kadar öde" dönemine geçiş için ilk adımlar atıldı. İstasyonlara iade cihazlarının kurulumuna başlanırken, mesafeye göre kademeli ücretlendirme getirecek yeni düzenlemenin yakında UKOME gündemine gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da toplu ulaşımı kullanan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni ücretlendirme sistemi için çalışmalar hız kazandı. Metrobüs hatlarında uzun süredir uygulanan "gittiğin kadar öde" (mesafe bazlı ücretlendirme) sisteminin metro ve tramvay hatlarına da getirilmesi amacıyla bazı duraklarda iade cihazlarının montajı ve elektrik altyapı çalışmaları tamamlandı.Burak Taşçı'nın haberine göre, mevcut sistemde en kısa mesafe ile en uzun mesafeye giden yolcuların aynı ücreti ödediği metro ve tramvaylarda, yeni modelle birlikte inilen durağa göre kalan tutarın iade edilmesi planlanıyor.

MEVCUT ÜCRET TARİFESİ NASIL?

Halen uygulanan sabit tarifede toplu taşıma ücretleri şu seviyelerde bulunuyor:

Tam Bilet: 46,20 TL

Öğrenci Bileti: 22,55 TL

30 Yaş Üstü Öğrenci Bileti: 41,58 TL

Sosyal Bilet: 33,08 TL

UKOME GÜNDEMİNE GELİYOR

Metrobüs hatlarında 1 durak giden yolcu tam bilet üzerinden 33,08 TL öderken, 43 durak giden yolcudan 68,59 TL tahsil ediliyor ve kat edilen durak sayısına göre kademeli tarife uygulanıyor. Metro ve tramvay hatlarında da benzer bir kademeli fiyatlandırma düzenlemesinin hayata geçirilmesi için hazırlanan teklifin UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) gündemine taşınması bekleniyor. Sistemin resmi olarak devreye gireceği tarih henüz netleşmezken, istasyonlardaki altyapı ve iade makinesi kurulum çalışmalarının hızla sürdürüldüğü bildirildi.