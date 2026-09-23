SPK'dan son dakika: Tasfiye edilen fondaki yatırımcı sayısı açıklandı!

SPK tasfiye edilen fondaki yatırımcı sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu belirtildi.

SPK tasfiye edilen fondaki yatırımcı sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu belirtildi.

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tasfiye edilen fonlar ve yatırım sayısına yönelik sayısal verileri paylaşan bir açıklama yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı.

SPK, tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür. Kurul Karar Organının 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir. Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz. Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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