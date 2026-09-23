Erdoğan'ın başdanışmanından fon olayına ilişkin ilk kez açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı. “Ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun” diyen Saral, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurgularken, “Bu mesele üzerinden Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya yönelik siyasi hesabın milletimizin mağduriyetinin önüne geçilmesine izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sermaye piyasalarında son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen fon krizine ilişkin açıklama yaptı.Yaşananların yalnızca bazı fonların veya yatırımcıların uğradığı zarardan ibaret olmadığını belirten Saral, meselenin yatırımcıların finansal sisteme duyduğu güven açısından ele alınması gerektiğini ifade etti.

“UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN”

Fon krizinin yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı ilgilendirdiğini belirten Saral, soruşturmanın kapsamlı biçimde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.Saral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde yaşadığımız fon krizi, yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı ilgilendiren; Borsa İstanbul'dan sermaye piyasalarına kadar uzanan ciddi bir meseledir.Burada mesele yalnızca birkaç fonun ya da yatırımcının uğradığı zarar değildir. Asıl mesele, milletimizin alın teriyle biriktirdiği parasına ve finansal sisteme duyduğu güvendir.”

Saral, süreçte ihmali veya sorumluluğu bulunan kişilerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Bu süreci görmezden gelen, ihmali veya sorumluluğu bulunan kim varsa hukuk önünde hesabını vermelidir. Ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır.”

“EN KILCAL DAMARLARINA KADAR TAKİP EDİLECEĞİNE İNANIYORUM”

Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara da değinen Saral, soruşturmanın bütün yönleriyle takip edileceğine inandığını söyledi. Saral, “Adalet Bakanımızın ve ilgili kurumlarımızın bu soruşturmayı en kılcal damarlarına kadar takip edeceğine, milletimizin mağduriyetinin giderilmesi için gereken adımların kararlılıkla atılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.Açıklamasını, “Biz milletimizin yanında, hakkın ve adaletin yanındayız” sözleriyle sürdüren Saral, mağdur yatırımcıların haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

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“CUMHURBAŞKANIMIZI YIPRATMAYA YÖNELİK HİÇBİR SİYASİ HESABA İZİN VERİLMEMELİ”

Saral, fon krizi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik siyasi tartışmalara da değindi.“Bu mesele üzerinden Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya yönelik hiçbir siyasi hesabın da milletimizin mağduriyetinin önüne geçirilmesine izin verilmemelidir” diyen Saral, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Adalet Bakanlığımızın gayretli çalışmalarını destekliyoruz. Devletimizin adaleti tecelli edecek, sorumlular kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecek, milletimizin hakkı korunacaktır.”

FON KRİZİNDE NE OLDU?

Fon piyasasındaki sorunlar, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırımcıların fonlardan çıkış taleplerini karşılamakta güçlük yaşamasıyla görünür hale geldi. Pusula Portföy, 15 Eylül'de bazı fonlarında katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu açıkladı. Ardından Tera Portföy'ün bazı fonlarında da ödeme sorunu yaşandığı bildirildi.Yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul'da satış baskısını artırdı. 16 Eylül'de BIST 100 endeksinde yüzde 5'i aşan düşüş kaydedildi. SPK da yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının işlemlerini durdurdu. Kurul daha sonra bu şirketlerin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

131 FON İÇİN İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI GÖREVLENDİRİLDİ

SPK'nın kararına göre Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecini Türkiye İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün fonlarının tasfiye sürecini ise Ziraat Bankası yürütecek.SPK ayrıca 2025'in son çeyreğinden itibaren özellikle bazı serbest yatırım fonları ve para piyasası fonlarının fiili dolaşım oranı düşük hisselerde, şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine neden olduğunun gözlemlendiğini açıkladı. Konunun Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi gündemine taşındığını da bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Fon krizinin ardından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin adli süreç de başlatıldı. SPK'nın bazı hisselerde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda piyasa dolandırıcılığı hükümleri kapsamında çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmalar kapsamında bazı şirket yöneticilerinin tutuklandığı da bildirildi.Saral'ın açıklaması ise soruşturmanın kapsamına ilişkin tartışmalar sürerken geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, sorumluluğu bulunanların kim olduğuna bakılmaksızın hukuki sürecin sonuna kadar işletilmesi ve yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, fon krizine ilişkin soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmesi çağrısında bulunarak, “Ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun” dedi. Saral, sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtirken krizin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya yönelik siyasi hesaplara konu edilmemesini istedi.

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