Akaryakıt alacaklar bu geceyi beklesin! Benzin fiyatları gece yarısı düşecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında önemli bir indirim olacak. Küresel piyasalarda meydana gelen değişiklikler ve Brent petrol fiyatındaki ani düşüş ve yükselişler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir.

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Benzin fiyatları

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 1,60 TL indirim uygulanacak. Bununla birlikte, motorin grubunun fiyatları herhangi bir şekilde değişmeyecek.

Ortalama olarak, benzinin litresi 44,49 TL, LPG'nin litresi ise 24,72 TL.