Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O tarihe kadar ödeme yapmak zorundasınız

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



Mülk sahipleri, emlak vergisi borçlarını ödemek için çeşitli yöntemler kullanabilir. Belediyeler, vatandaşların internet üzerinden ödeme yapmalarını sağlıyor. Borçlar e-devlet sistemi üzerinden hızlı bir şekilde öğrenilip ödenebilir. Ayrıca, posta çeki, banka havalesi veya EFT gibi ödeme yöntemleriyle belediye veznelerine gidip ödeme yapılabilir.



EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?



Bazı topluluklar emlak vergisinden muaftır. Emlak vergisinden muafiyet, geliri olmayanlar, engelli vatandaşlar, gaziler, şehit aileleri ve emekliler dahil olmak üzere belirli gruplara tanınabilir. Bununla birlikte, muafiyet hakkından yararlanmak için ilgili belediyeye başvurmak ve gerekli belgeleri sunmak gerekir. Başvurular tamamlanmadığı takdirde mükellefler vergi ödemek zorunda kalabilirler.