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Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O tarihe kadar ödeme yapmak zorundasınız

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Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O tarihe kadar ödeme yapmak zorundasınız
Milyonlarca mülk sahibinin ödeme günü yaklaşıyor. Ev vergisinin ikinci taksidi için son günler geride kaldı. Bu tarihi kaçıranlar cezalandırılacak.
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O tarihe kadar ödeme yapmak zorundasınız 1 13

Emlak vergisi ödemelerinin 2024 yılı ikinci taksiti yaklaşıyor. Mülk sahipleri, Kasım ayı boyunca devam edecek olan bu ödeme döneminde emlak vergisi borçlarını belediyelere ödemelidir. Vergi ödemelerini geciktirenler ceza ve faiz ödeme riskiyle karşı karşıya kalabileceği için bu sürenin kaçırılmaması çok önemlidir.

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O tarihe kadar ödeme yapmak zorundasınız 2 23

Emlak vergisi, taşınmaz mülk sahibi olan herkesin ödemesi gereken bir vergi türüdür ve yılda iki taksitte ödenir. 2024 yılı için ilk taksit ödemeleri Mart-Mayıs aylarında yapılacaktır. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılabilir. 30 Kasım 2024 tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda, mülk sahipleri gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O tarihe kadar ödeme yapmak zorundasınız 3 33

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mülk sahipleri, emlak vergisi borçlarını ödemek için çeşitli yöntemler kullanabilir. Belediyeler, vatandaşların internet üzerinden ödeme yapmalarını sağlıyor. Borçlar e-devlet sistemi üzerinden hızlı bir şekilde öğrenilip ödenebilir. Ayrıca, posta çeki, banka havalesi veya EFT gibi ödeme yöntemleriyle belediye veznelerine gidip ödeme yapılabilir.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Bazı topluluklar emlak vergisinden muaftır. Emlak vergisinden muafiyet, geliri olmayanlar, engelli vatandaşlar, gaziler, şehit aileleri ve emekliler dahil olmak üzere belirli gruplara tanınabilir. Bununla birlikte, muafiyet hakkından yararlanmak için ilgili belediyeye başvurmak ve gerekli belgeleri sunmak gerekir. Başvurular tamamlanmadığı takdirde mükellefler vergi ödemek zorunda kalabilirler.

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