iPhone 16 için söylentiler devam ediyor: İşte sızdırılan bazı bilgiler

Piyasanın önde gelen teknoloji editörleri, yeni iPhone modelleri için tahmin ve sızıntıları paylaştı. Bloomberg'in raporlaması doğru çıkarsa, özellikle iPhone 15 Pro'nun Eylem düğmesi, standart iPhone 16'yı da gelecek.

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YENİ MODELLERDE EYLEM DÜĞMESİ

Eylem düğmesi ilk olarak iPhone 15 Pro modellerinde tanıtılmıştı. Eylem düğmesi, belirli eylemleri tetiklemek için kullanılabilecek bir kısayol düğmesi. Apple, iPhone'un ayarlar menüsünde size çeşitli özelleştirmeler sunar.

Bu tür seçenekler arasında telefonunuzu sessize almak, kamerayı açmak, el fenerini açmak, büyüteci etkinleştirmek, cümleleri çevirmek, sesli not kaydetmek, bir erişilebilirlik özelliğini kullanmak veya Rahatsız Etme yer alır.

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Eylem düğmesinin iPhone 16'ya genişlemesi büyük bir anlaşma olacaktır. Çoklu görev yapmayı ve uygulamalar arasında atlamayı kolaylaştırırken, iPhone deneyimini genel olarak daha tutarlı hale getirecektir.

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Şimdiye kadar ortaya çıkan diğer manşetlere göre iPhone 16 söylentileri, iPhone 16 Pro ve Pro Max'e özgü görünüyor. Örneğin, Bloomberg, tüm iPhone 16 modellerinde gelip gelmeyeceği belirsiz olsa da, video çekmek için yeni bir düğme olacağı bildiriliyor.

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