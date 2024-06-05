Yapay zeka Deepmind personel riskinde endişeli bakış

OpenAI ve Google DeepMind gibi önde gelen yapay zeka firmalarından eski ve mevcut çalışanlar, artan endişeler arasında kaldı. Aktarılanlara göre, şeffaflığı ve iç güvenlik protokollerini teşvik ederek yapay zeka riskleri alarm veriyor.

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Yapay zeka Deepmind personel riskinde endişeli bakış

OpenAI, Google DeepMind ve Anthropic dahil olmak üzere AI şirketlerinden bir grup mevcut ve eski çalışan, AI teknolojilerinin hızlı gelişimi ve dağıtımıyla ilişkili potansiyel riskler hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Açık bir mektupta özetlenen sorunlar, yanlış bilginin yayılmasından otonom yapay zeka sistemleri üzerindeki olası kontrol kaybına ve hatta insan yok oluşunun korkunç olasılığına kadar uzanıyor.

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OPENAI, GOOGLE DEEPMİND, ANTROPİK PERSONEL AI ENDİŞELERİ

Yapay zeka (AI) geliştiricileri OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) ve DeepMind'deki (Google) 13 eski ve mevcut çalışanın yanı sıra "AI'nın vaftizleri" Yoshua Bengio ve Geoffrey Hinton ve AI bilim adamı Stuart Russell ile birlikte bir "AI'yı uyarma hakkı" dilekçesi başlattı.

Dilekçe, çalışanların dahili olarak ve halkla AI ile ilgili riskle ilgili endişeleri dile getirmelerine izin vermek için sınır AI şirketlerinden bir taahhüt oluşturmayı amaçlamaktadır.

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