Apple’ın yapay zekası nasıl olacak? Siri etkilenecek mi?

Sanal asistanların insanlarla sorunsuz bir sohbet edebileceği bir dünyada zaten yaşıyoruz. Ancak Apple'ın sanal asistanı Siri, bazı temel bilgilerle mücadele ediyor. Merak edilen konu ise Siri’nin yapay zeka ile donatılıp donatılmayacağı…

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Apple’ın yapay zekası nasıl olacak? Siri etkilenecek mi?

Siri'ye bu yıl Olimpiyatların ne zaman gerçekleşeceği sorulduğunda yaz oyunları için doğru tarihleri çabucak verdi. Ama bunu "Takvimime ekle" ile takip ettiğimde, sanal asistan kusurlu bir şekilde "Buna ne demeliyim?" ile yanıt verdi. Bu sorunun cevabı biz insanlar için açık olurdu. Apple'ın sanal asistanı kayboldu. "Olimpiyatlar" yanıtını bile Siri, "Ne zaman planlamalıyım?" diye yanıtladı.

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Siri, bir insanın yapabileceği gibi bir konuşmayı takip etme yeteneğini sınırlayan bağlamsal farkındalıktan yoksun olduğu için bocalama eğilimindedir. Bu, Apple'ın yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) ilk günü olan 10 Haziran gibi erken bir tarihte değişebilir.

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SİRİ BİR DEVRİM OLDU

iPhone üreticisinin, Siri için mağazada olduğu bildirilen önemli değişikliklerle, iOS 18 olarak adlandırılması muhtemel olan yaklaşan mobil işletim sistemiyle ilgili büyük güncellemeleri açıklaması bekleniyor.

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Apple'ın sanal asistanı, 2011'de iPhone 4S ile piyasaya çıktığında dalgalar yarattı. İlk kez insanlar telefonlarıyla konuşabilir ve insani bir yanıt alabilirdi. Bazı Android telefonlar Siri'den önce temel sesli arama ve sesli eylemler sundu. Ancak bunlar daha komut- tabanlıydı ve yaygın olarak daha az sezgisel olarak kabul edildi.

Siri, ses tabanlı etkileşimde bir sıçramayı temsil etti ve Amazon'un Alexa'sı, Google'ın Asistanı ve hatta OpenAI'nin ChatGPT ve Google'ın Gemini sohbet robotları gibi sonraki ses asistanları için zemin hazırladı.

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SİRİ’DEN BİR DÖNÜM NOKTASI

Siri, 2011'de ses tabanlı deneyimiyle insanları etkilese de, yetenekleri bazıları tarafından akranlarının gerisinde kalıyor. Alexa ve Google Asistan, soruları anlama ve yanıtlama konusunda ustadır.

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