İnşaat şantiyesinde facia yaşandı! İki gencin feci sonu kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'da meydana gelen korkunç kazada, iki genç hayatını kaybederken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da meydana gelen feci bir kaza, inşaat şantiyesinde iki gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Sarı Çubuk köyündeki bir şantiyede, iş makinesinin devrilmesi sonucu gerçekleşti. Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı; ancak her iki genç de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORKUNÇ KAZAYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre, kepçe operatörü tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayrıldığı sırada, gençler kepçeye bindi. Şantiyenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gençlerden birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kapısına asılarak gittiği, geri geri giden kepçenin bir anda devrildiği ve gençlerin son anda çıkmaya çalıştığı ancak başarılı olamayarak altında kaldığı görüldü.

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