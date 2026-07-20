Sahneye çıkan Elif Buse Doğan şaştı kaldı: Millet nerede?...



Elif Buse Doğan: Malatyalılar nerede, çok merak ediyorum. Başka bir konser mi var? Oraya mı gittiler?

Seyirciler: Kayısı toplamaya gittiler!

Elif Buse Doğan: Herkes mi orada? Keşke biz de yardıma gitseydik de işi bitirselerdi, akşama konsere gelselerdi.