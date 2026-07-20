Dünya Cucurella'nın çöp poşetinde ne taşıdığını merak etti: İşte hayrete düşüren o gerçek!

İspanyol futbolcu Marc Cucurella'nın Arjantin maçının ardından stadyumdan ayrıldığı sırada Dünya Kupası'nı çöp poşetinin içinde taşıdığı görüldü. Bu anlar şaşkınlık yarattı.

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinin ikinci Dünya Kupası zaferine ulaştı. Sahadaki nefes kesen mücadelenin ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken, gecenin en garip anlarından biri stadyum çıkışında yaşandı.

DÜNYA KUPASINI ÇÖP POŞETİNDE TAŞIDI

İspanyol sol bek Marc Cucurella, maçın ardından stadyumu terk ederken kazandıkları Dünya Kupası'nı beyaz bir çöp poşetinin içinde taşıdı. Futbol dünyasının en değerli kupasını sıradan bir poşetle otobüse götüren Cucurella’nın bu rahat halleri, stadyum çevresindeki taraftarlar ve basın mensupları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

''CUCURELLA DOKUNUŞU''

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler, futbolseverler tarafından tebessümle karşılanırken "Dünya Kupası'na Cucurella dokunuşu" şeklinde eğlenceli yorumlara sebep oldu.

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