Hükümetten yeni asgari ücret düzenlemesi: Sektöre ve bölgeye göre değişecek

Hükümet, farklı sektörlerin maliyet yapıları ile iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı ‘sektörel ve bölgesel asgari ücret’ modeli üzerinde çalışma başlattı.

İş gücü piyasasının ihtiyaçları ve üretim dengeleri gözetilerek, 'sektörel ve bölgesel asgari ücret' modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Hükümetin hedefleri arasında çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi yer alıyor.

Çalışma sonucunda nihai karar, ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda verilecek ve sosyal tarafların görüşleri alınacak.

İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını ve üretim dengelerini gözeten yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürütülüyor. Edinilen bilgilere göre, farklı sektörlerin maliyet yapıları ile iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı 'sektörel ve bölgesel asgari ücret' modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Hükümet tarafından yürütülen çalışmada, çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi hedefleniyor. Özellikle iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ile yaşam maliyetlerinin farklılık gösterdiği bölgeler için alternatif uygulama modelleri değerlendiriliyor.

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'DENGELER' GÖZETİLECEK

Çalışma ile ilgili olarak, herhangi bir düzenleme yapılması halinde sosyal tarafların görüşlerinin alınacağı ve çalışanların hak kaybına uğramayacağı, işverenlerin ise sürdürülebilir üretim yapabileceği bir dengenin gözetileceği ifade ediliyor. Hazırlık sürecinde farklı ülkelerde uygulanan sektörel ve bölgesel ücret modelleri de mercek altına alındı. Çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin ekonomik yapısına en uygun sistemin belirlenmesi için kapsamlı analizler yürütülüyor.

NİHAİ KARAR ŞEKİLLENECEK

Çalışmanın olgunlaşmasının ardından ekonomi yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, uygulanacak modelin kapsamı, geçiş süreci ve denetim mekanizmaları ayrıntılı şekilde belirlenecek.

Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı, yürütülen çalışmaların temel amacının üretim, istihdam ve çalışanların refahı arasında kalıcı bir denge oluşturacak en uygun modeli ortaya koymak olduğu ifade ediliyor.

HER EYALETTE FARKLI ÜCRET

KANADA: Asgari ücret eyaletlere göre belirleniyor. Ontario, British Columbia ve Alberta gibi eyaletlerin farklı asgari ücretleri bulunuyor.

JAPONYA: Asgari ücret 47 idari birimin her biri için ayrı belirleniyor. Tokyo en yüksek, kırsal bölgeler ise daha düşük asgari ücrete sahip.

ÇİN: Eyaletler ve büyük şehirler kendi ekonomik koşullarına göre farklı asgari ücretler uyguluyor.

HİNDİSTAN: Eyaletler ve bazı sektörler bazında farklı asgari ücretler belirlenebiliyor.

SEKTÖREL ASGARİ ÜCRET AVRUPA'DA ÇOK YAYGIN

ALMANYA: Ülke genelinde yasal asgari ücret bulunuyor. Bunun yanında toplu iş sözleşmeleriyle bazı sektörlerde yüksek asgari ücret uygulanabiliyor.

İTALYA: Yasal bir ulusal asgari ücret yok. Ücretler sektör bazlı toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyor.

AVUSTURYA: İtalya'ya benzer şekilde ücretler çoğunlukla sektörlere göre toplu sözleşmelerle düzenleniyor.

BELÇİKA: Ulusal taban ücretin yanı sıra birçok sektörde daha yüksek ücret seviyeleri toplu sözleşmelerle belirleniyor.

AMERİKA'DA İKİ SİSTEM UYGULANIYOR

MEKSİKA: Ülke, asgari ücret bakımından farklı ücret bölgelerine ayrılmış durumda. Bazı sınır bölgelerinde daha yüksek asgari ücret uygulanıyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: Federal asgari ücret bulunmasına rağmen eyaletler ve hatta bazı şehirler daha yüksek asgari ücret belirleyebiliyor. Ayrıca bazı sektörlerde farklı ücret kuralları uygulanabiliyor.

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