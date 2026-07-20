Başkan Erdoğan'dan önemli Kıbrıs mesajı: Asla yalnız bırakmayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, ''Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.

Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.

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