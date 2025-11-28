İmralı ziyaretinde neler yaşandığı ortaya çıktı: Öcalan üye vermeyen CHP için bakın ne dedi?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından görevlendirilen 3 kişilik heyetin, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği önemli görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı...

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından görevlendirilen 3 kişilik heyetin, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin detayları netleşiyor. Heyet üyelerinden DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmede Öcalan'ın "Keşke CHP de gelseydi" dediğini aktardı.

İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen heyette yer alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit; görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Görüşmede Suriye, SDG, yasal düzenlemeler, İsrail gibi pek çok konunun gündeme geldiğini belirten Koçyiğit; Öcalan'ın CHP'ye özel olarak değindiğini aktardı.

"KEŞKE CHP DE GELSEYDİ"

Öcalan'ın görüşmede PKK'nın tarihsel serüvenini ve Kürtlerle Türklerin tarihsel ittifakını anlatarak sözlerine başladığını belirten Koçyiğit; Cumhuriyetin kurucu partisi olarak CHP'yi önemsediğini, CHP'nin bu sürecin içerisinde mutlaka olması gerektiğine dair değerlendirmeleri kamuoyunun malumu. Bu görüşmede özel olarak CHP'nin gelmemesine dair bir değerlendirmesi oldu ve "Keşke CHP de gelseydi" dedi.

"HER BİR ÜYEYE İSMİYLE HİTAP ETTİ"

Görüşmede görüntülü kayıt alınmadığını yalnızca tutanak için ses kaydı alındığını ifade eden Koçyiğit, "Sayın Öcalan, her bir üyeye konuşurken ismiyle, "Fethi Bey, Hüseyin Bey" şeklinde hitap etti. Biz heyet olarak da Sayın Öcalan ile konuşurken "siz" diye hitap ettik." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde faaliyet gösteren çözüm komisyonundan AK Parti, MHP ve DEM Partili üç üye İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.Daha önce DEM Partili milletvekillerinin ziyaret ettiği Öcalan'la ilk kez AK Parti ve MHP'li isimler de görüşmüş oldu.Konuya dair TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, resmi adıyla Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5 Ağustos'tan bu yana 18 toplantı gerçekleştirdiği, 21 Kasım'daki son toplantıda nitelikli çoğunlukla Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi kararı alındığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir" denilerek şunlar kaydedildi:"Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında (Öcalan'ın) detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır."Heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Meclis Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

CHP ÜYE VERMEMİŞTİ

Ziyaretin ardından bu isimlerin diğer komisyon üyelerini bilgilendirmesi ve komisyonun dinleme mesaisini tamamlaması bekleniyor. Sonrasında ise nihai rapor için çalışmalara başlanacak.CHP ve DEVA, Gelecek, Saadet partilerinden oluşan Yeni Yol grubu komisyonun İmralı'ya gitmesine karşı çıkarak heyete üye vermemişti.

