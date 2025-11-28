Bakan Yerlikaya'dan son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3'ü kırmızı bültenle, 5'i ulusal seviyede aranan toplam 8 suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3’ü kırmızı bültenle, 5’i ulusal seviyede aranan toplam 8 firarinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurarak, hangi bültenle aranırlarsa aransın organize suç örgütü üyeleriyle zehir tacirlerinin tek tek yakalanıp Türkiye’ye getirileceğini vurguladı.

ORTAK ÇALIŞMAYLA YAKALANDILAR

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yurtdışına kaçan firarilerin izleri titizlikle sürüldü. Gürcistan makamlarıyla yürütülen işbirliği sonucunda kırmızı bültenle aranan B.B., A.C.E. ve Ü.G., ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. yakalandı ve Türkiye’ye iade edildi.

Kırmızı bültenle aranan firarilerin;

B.B. hakkında “yağma, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması”,

A.C.E. hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma”,

Ü.G. hakkında ise “kasten öldürme” suçlarından arama kararı bulunduğu belirtildi.

Ulusal seviyede aranan firarilerin;

B.S.’nin “resmi belgede sahtecilik, şantaj ve hırsızlık”,

E.Y.’nin “hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal”,

M.K.’nın “resmi belgede sahtecilik ve kasten yaralama”,

H.M.’nin “hırsızlık, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemleriyle hırsızlık”,

T.Ç.’nin ise “kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından arandığı ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, “Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız.” dedi.

