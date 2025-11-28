Altın gözünü yeniden zirveye dikti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

GRAM ALTIN VE DÖVİZDE İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ

İç piyasada gram/TL’nin de yakın zamanda 6 bin liranın üzerinde olma olasılığı var. Sene sonunda ise muhtemelen 6 bin 500 TL seviyelerini görebiliriz. Çünkü daha önce de 6 bin 270 TL seviyelerini görmüştü.

Sene sonu dolar/TL’nin 42,80’den 43,50-44 TL seviyelerini görme olasılığı var. Bunun çarpan etkisi de altının gram fiyatını 6 bin 500 TL’ye taşıyabilir.