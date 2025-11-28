Altın gözünü yeniden zirveye dikti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

  1. Anasayfa
Altın gözünü yeniden zirveye dikti! Kasım 2025 Cuma haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altın ve 22 ayar altın fiyatları, ne durumda? İşte güncel altın fiyatları...
1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte Kapalıçarşı anlık altın alış satış fiyatları...

Altın fiyatları, anlık ve canlı tablo ile yatırımı olanlar veya düşünenler tarafından dikkatle inceleniyor. 28 Kasım 2025 Cuma haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altın ve 22 ayar altın fiyatları, an itibarıyla gidişatı merak konusu oldu. Jeopolitik gerilimin artması ve merkez bankalarının yaptığı agresif altın alımları iç piyasada dengeleri etkiledi. Bu gelişmelerle ons altın yeni işlem gününe 4186 dolar seviyesinden tutundu. Gram altın 5.712 TL, çeyrek altın da 9.549 TL seviyesinden günün açılışını yaptı. Uzmanlar, altın fiyatlarının FED faiz indirimi beklentisi, jeopolitik gerginlik ve merkez bankalarının rekor altın alımlarıyla yükseliş trendine girdiğini ifade ediyor. Ayrıca ons altının yıl sonunda 4.500 dolara, gram altının ise 6.500 TL’ye ulaşabileceği öngörülüyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 28 Kasım 2025 Cuma Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın alış satış...

ALTIN YÖNÜNÜ YENİDEN YUKARI ÇEVİRDİ
Altın piyasasındaki son gelişmeleri Altın Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk Hürriyet.com.tr’ye değerlendirdi. Yıldırımtürk, jeopolitik gerilimlerin artması ve merkez bankalarının güçlü alım politikalarının yanı sıra zayıf dolar ile birlikte küresel altın piyasasında yönün yeniden yukarı çevirdiğini belirtti.

Yıldırımtürk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileri, jeopolitik gerginlikler ve merkez bankalarının rekor altın alımlarıyla yeniden yükseliş trendine girdi. 4.160 dolar seviyesinde tutunan ons altının yıl sonunda 4.500 dolara, gram altının ise 6.500 TL’ye ulaşabileceği öngörülüyor. Zayıf dolar, kripto paralardan çıkan para ve iç piyasadaki güçlü fiziki talep altını destekleyen en kritik faktörler arasında yer alıyor.

Altın bir süreden beridir yatay bir seyir izliyordu. Ancak aralık ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puan indirim beklentisinin biraz yükselmesiyle beraber tekrar yönünü yukarı çevirdi. İki ileri bir geri şeklinde devam ediyor.

GRAM ALTIN VE DÖVİZDE İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ
İç piyasada gram/TL’nin de yakın zamanda 6 bin liranın üzerinde olma olasılığı var. Sene sonunda ise muhtemelen 6 bin 500 TL seviyelerini görebiliriz. Çünkü daha önce de 6 bin 270 TL seviyelerini görmüştü.

Sene sonu dolar/TL’nin 42,80’den 43,50-44 TL seviyelerini görme olasılığı var. Bunun çarpan etkisi de altının gram fiyatını 6 bin 500 TL’ye taşıyabilir.

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:5.718,08 TL

Gram altın satış fiyatı:5.719,07 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:9.462,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.561,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.188,37

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.188,84

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.732,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:38.089,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?
Ata altın alış fiyatı:38.116,14 TL

Ata altın satış fiyatı:39.087,39 TL

