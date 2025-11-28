Altın gözünü yeniden zirveye dikti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte Kapalıçarşı anlık altın alış satış fiyatları...
Altın fiyatları, anlık ve canlı tablo ile yatırımı olanlar veya düşünenler tarafından dikkatle inceleniyor. 28 Kasım 2025 Cuma haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altın ve 22 ayar altın fiyatları, an itibarıyla gidişatı merak konusu oldu. Jeopolitik gerilimin artması ve merkez bankalarının yaptığı agresif altın alımları iç piyasada dengeleri etkiledi. Bu gelişmelerle ons altın yeni işlem gününe 4186 dolar seviyesinden tutundu. Gram altın 5.712 TL, çeyrek altın da 9.549 TL seviyesinden günün açılışını yaptı. Uzmanlar, altın fiyatlarının FED faiz indirimi beklentisi, jeopolitik gerginlik ve merkez bankalarının rekor altın alımlarıyla yükseliş trendine girdiğini ifade ediyor. Ayrıca ons altının yıl sonunda 4.500 dolara, gram altının ise 6.500 TL’ye ulaşabileceği öngörülüyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 28 Kasım 2025 Cuma Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın alış satış...