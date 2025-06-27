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İmamoğlun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme: Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir”

Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden İBB yolsuzluk ve şaibeli kurultay tartışmaları olanca hızıyla devam ederken, cezaevinde bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan eski genel başkan kemal Kılıçdaroğlu'na ağır suçlamalar geldi.

İmamoğlun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme: Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir”
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İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu süreçte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan İmamoğlu, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” dedi.

"BEN SUÇLUYSAM EN BÜYÜK SUÇLU KEMAL BEYDİR"

İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları hatırlatarak, “13,5 yıl yol arkadaşlığı yaptım. Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP'nin düzenlediği eylemleri “doğru bulmadığını” söylemesi üzerine İmamoğlu, bu yorumu “çok acı” bulduğunu belirtti. Eski genel başkanın geçmişte “Adalet Yürüyüşü” sözü verdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bugün bunca insan içerideyken bu sözleri duymak kahredici” dedi.

"İHANETE UĞRADIM"

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile cezaevinde yaptığı görüşmede kurultay sürecine dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “kurultaylar temizdir” dediğini belirten İmamoğlu, buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna güçlü bir açıklama yapmamasını eleştirdi.

"BUTLAN HEVESİNDE KAPILANLAR LANETLENİR“

İmamoğlu, CHP kurultayıyla ilgili "mutlak butlan" kararına dair tartışmalara da tepki gösterdi: “Bu hukuksuzluğa boyun eğen, kararın gereğini yapmaya hazırlananlar utançla hatırlanır, lanetlenir. Tenezzül etmeyin.”

Son olarak iktidara seslenen İmamoğlu, “CHP teslim alınacak bir parti değildir. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz” dedi.

Söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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