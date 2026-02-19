İBB'ye bağlı İsbak'tan skandal karar: Oruç tutan çalışanlarının öğlen molası iptal edildi!

İBB'ye bağlı İsbak yönetimi, Ramazan'da uygulanacak çalışma düzeni kapsamında, oruç tutan çalışanların öğle arası molasını iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSBAK bünyesinde çalışan personele gönderilen genelgede, Ramazan ayı boyunca mesai bitiş saatinin 17.00'dan 16.00'a çekildiği, ancak oruç tutmayan personelin 30 dakika öğle arası kullanmasına izin verilirken, oruç tutan çalışanlar için öğle arası uygulamasının tamamen kaldırıldığı bildirildi.

Yapılan düzenlemede mesai saati kısaltılmış gibi görünse de, oruçlu çalışanların hiç mola vermeden tüm günü bitirmeye mecbur edilmesi, buna rağmen oruç tutmayan çalışanların ise öğle molası hakkının olması yapılan ayrımcılığı gözler önüne seriyor.

İlk bakışta oruç tutan çalışanların yararına gibi görünen genelge, tam aksine oruçlu çalışanların haklarını gasp ediyor.

İSBAK'tan yapılan duyuru da şu şekilde:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Ramazan ayı kapsamında, 19.02.2026 – 18.03.2026 tarihleri arasında çalışma saatlerimiz aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Haberin Devamı

Mesai bitiş saati: 16:00

Oruç tutan personelimiz için: Öğle arası uygulanmayacaktır. Oruç tutmayan personelimiz için: Öğle arası süresi 30 dakika olarak uygulanacaktır. Belirtilen tarihler arasında çalışma düzeninin bu esaslara göre planlanması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı Ramazanlar dileriz.

Saygılarımızla,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

isbak"

MSB'den son dakika haberi: PKK'lı 10 terörist teslim oldu!

Bakan Gürlek kolları sıvadı! 2 soruna dikkat çekti: Kökünü kurutacağız!

Trump'tan KAAN atak! Suudi Arabistan'a skandal Türkiye baskısı!