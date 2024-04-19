İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…

Otomobil sektöründe satışlar gitgide düşüyor. 2024 yılında sıfır otomobil satışı devam ederken, ikinci elde sıkıntılar sürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde de satışlar beklendiği şekilde olmadı.

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İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…

Faiz oranlarının yüksek olması konut ve otomobil sektörünü doğrudan etikledi. Yüksek faiz oranlarından dolayı krediye erişim zorlaştı. Ayrıca bankalar, kredi miktarında da daralmaya gitti. Bu da satışları ciddi anlamda azalttı.

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İKİNCİ EL OTO DURMA NOKTASINDA

Otomobil sektöründe fiyatlarda zam olsa da alan pek olmuyor. Sıfıra talep daha çok olurken, ikince elde satışlar 50 güne çıktı. Bir otomobilin satışı neredeyse 2 ayı buluyor. Galericiler sinek avlarken, kredi düzenlemesi bekliyor.

Kredilerde başvurular azalırken, kredi kartı taksitleri de can suyu olmadı. Satışlarda ciddi düşüşler esnafı düşündürmeye başlattı. Satışların azalması gerçek binici için alım fırsatı olduğunu gösteriyor.

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