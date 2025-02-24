İçişleri bakanlığı duyurdu! DEM Partili Kars'ın Kağızman ilçesi belediyesine kayyum atandı

Son dakika: Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılması nedeniyle görevden alındı. Yerine ise, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

DEMLİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

1 Kasım 2019'da Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Alkan, geçtiğimiz günlerde Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Davanın devam ettiği süreçte adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılan Alkan, bu dönemde 31 Mart yerel seçimlerine DEM Parti'den girerek Belediye Başkanı seçilmişti.

Kars İli KAĞIZMAN İlçe Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/1QQJdktx5B — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 24, 2025

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDSAN AÇIKLAMA

Konuyla alakalı İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.