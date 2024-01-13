İç piyasa için önemli olan Moody’s notu açıklandı: Görünüm bakın neye döndü?

Türkiye, iç piyasada akşam saatlerinde açıklanan Moody’s raporunu karşıladı. Rapor, hafta sonuna doğru geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu doğruladı.

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İç piyasa için önemli olan Moody’s notu açıklandı: Görünüm bakın neye döndü?

Dünya genelinde ülkelere verdiği derece notuyla bilinen Moody’s Türkiye için revizeye gitti. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s piyasa beklentileri doğrultusunda görünümünü yukarı doğru revize etti.

MOODY’S TÜRKİYE NOTUNU YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEDİ

Şirket, Türkiye'nin devlet borcunun B3 notunu, yatırım derecesinin altı çentik altında ve Angola ile aynı doğrultuda doğruladı. Analistler Kathrin Muehlbronner ve Dietmar Hornung Cuma günü yaptığı açıklamada, ortodoks para politikasına dönüşün ülkenin büyük makroekonomik dengesizliklerini azaltma olasılığını göz önünde bulundurdu.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak doğrulandığı ve kredi notunun görünümünün "istikrarlı"dan "pozitif"e çıkarıldığı belirtildi.

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ORTADOKS POLİTİKALAR MEYVESİNİ VERİYOR

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody detaylı bir değerlendirmede buludu. Kurumun yaptığı açıklamalarda şunlara yer verildi;

“GB3 notunun onaylanması, bir yandan Türkiye ekonomisinde biriken ve çözülmesi zaman alacak büyük dengesizlikleri ve politika tutarlılığını yansıtırken, diğer yandan Türkiye'nin kişi başına düşen nispeten yüksek GSYİH ve dinamik ve girişimci bir özel sektör gibi ekonomik güçlü yönlerini yansıtıyor. Ayrıca, Türkiye'nin kredi profili, emsallerine kıyasla sağlam kamu maliyesi ve düşük kamu borcundan yararlanır.”

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