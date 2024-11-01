Doğal gaz faturaları o, ay itibariyle değişecek: Doğalgaz faturalarında kademeli fiyatlandırma geliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklama ile Şubat ayında doğalgazda gerçek maliyeti yansıtacak modele geçileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte olduğu gibi doğalgazda da gerçek maliyeti yansıtacak modele geçileceğini açıkladı. Şubat ayında geçilmesi planlanan yeni modelde illere göre tüketim dikkate alınacak.

DOĞALGAZ FATURALARINDA KADEMELİ FİYATLANDIRMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tüketiminde olduğu gibi doğalgaz tüketiminde de gerçek maliyeti yansıtacak bir fiyat modeline geçileceğini açıkladı.

Bayraktar Milliyet gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, elektrik tüketiminde belirli eşiği geçenlerin elektriği sübvansiyonlu değil gerçek maliyetiyle satın alacakları modele atıfta bulunarak, "Doğalgaz biraz daha komplike. Ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.

İLLERE GÖRE TÜKETİM GÖZE ALINACAK

Söyleşide, doğalgazda "gerçek maliyet modeli" uygulamasına gelecek yıl şubat ayında geçileceği ve illere göre tüketim kalıplarının göz önüne alınacağı ifade edildi.

SÜBVANSİYON UYGULANIYOR

Türkiye'de haneler başta olmak üzere tüketilen elektrik ve doğalgaza yüksek miktarda sübvansiyon uygulanıyor.

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Bayraktar geçtiğimiz aylarda hanelerin elektrik ve doğalgaz tüketiminin toplamda yüzde 60 oranında sübvanse edildiğini ifade etmişti.

Kaynak: Haber7

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