İBB'den Pendik'te saha çalışması: Et Lokantası ve pazarda vatandaşların talepleri dinlendi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Pendik'te saha çalışması gerçekleştirdi. ​İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Yeni Parti Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, İBB Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Süleyman Tarık Balyalı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Pendik’te kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde ilk olarak bölgedeki Kent Lokantası’nı ziyaret eden heyet, ardından pazar esnafı ve ilçe esnafıyla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet edilerek talepler dinlendi, esnafın beklentileri ve yaşadığı sorunlar yerinde incelendi.​

LOKANTASI VE PAZARDA VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Pendik’in ihtiyaçlarını doğrudan sahada gözlemlediklerini vurgulayan heyet temsilcileri; halkla ve esnafla birebir temas kurmayı sürdüreceklerini, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak her adımda vatandaşların yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.