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Başkandan tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole yapılacak zamlar hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Başkandan tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole zam geliyor
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Türkiye'de her şeye zam geliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkol ve tütün ürünlerine uygulanacak yeni zammı açıkladı.

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ALKOLE YÜZDE 28 ZAM

Aybaş, sosyal medya hesabından "Vergi Mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun" diye yazdı. Alkollü içeceklere yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekleniyor.

Zam haberleri sadece alkollü içeceklerle sınırlı değil. Sigaraya da zam beklendiğini belirten Özgür Aybaş, oran vermedi.

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