Başkandan tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole zam geliyor

Türkiye'de her şeye zam geliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkol ve tütün ürünlerine uygulanacak yeni zammı açıkladı.

Erdoğan açıkça dizileri hedef gösterdi! O dizilere soruşturma açılacak

İBB mecliste büyük kavga! İmamoğlu bir anda parladı: "Hadsizlik yapma"

O illerde işçi aranıyor ama yok! İŞKUR o illeri açıkladı

ALKOLE YÜZDE 28 ZAM

Aybaş, sosyal medya hesabından "Vergi Mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun" diye yazdı. Alkollü içeceklere yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekleniyor.

Zam haberleri sadece alkollü içeceklerle sınırlı değil. Sigaraya da zam beklendiğini belirten Özgür Aybaş, oran vermedi.