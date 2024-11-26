Erdoğan açıkça dizileri hedef gösterdi! O dizilere soruşturma açılacak

Ankara'da, AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Din Şûrası'nda bir konuşma yaptı. Erdoğan, "İslam varsa bayrak vardır, hürriyet vardır, birliğimizi bozmak isteyenler dinimize saldırıyor" dedi. Türkiye, İslam varsa vardır.mesajını iletti.



Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar arasında şunlar yer aldı:



3'ten 5'e kadar kendi kendine derecelendirme yapanlara izin vermeyiz. RTÜK bu tür girişimleri hızla önlemelidir çünkü onlar ülkenin güvenliğini tehdit ediyor. İlim ve sorumluluk sahibi her kardeşimizin bu saldırılar karşısında güçlü bir direniş hattı oluşturmasını teşvik ediyorum. Akademisyenler, hassas konuları medya ve sosyal medyaya taşıyarak tehlikeli bir şekilde hareket ediyor. İlim ve sorumluluk sahibi her kardeşimizin bu saldırılar karşısında güçlü bir direniş hattı oluşturmasını teşvik ediyorum. Akademisyenler, hassas konuları medya ve sosyal medyaya taşıyarak tehlikeli bir şekilde hareket ediyor.

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"CÜBBELİ VATANDAŞLARIMIZA AHLAKSIZCA SALDIRILMAKTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmlerin, dizilerin ve televizyon programlarının son yıllarda aile ile birlikte dinî değerlerimizi, dindarları hedef aldığını belirtti.Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılıyor ve itibarımız tehlikeye atılıyor. Belirli toplum kesimlerimiz, 28 Şubat'ta olduğu gibi aşağılanmakta, aşağılanmakta ve tahrik edilmektedir.Bununla ilgili olarak sessiz kalmamız veya tepkisiz kalmamız mümkün değildir.

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Açık ve net olarak, RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, toplumun temelini oluşturan değerlerimize yönelik bu tür eylemler için hızlı önlemler almalıdır. 2024 Türkiye'sinde 28 Şubat'ı yeniden canlandırmaya çalışanlara izin vermeyiz ve böyle bir ortamın oluşmasına izin vermeyiz.