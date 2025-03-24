İBB Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun koltuğuna 3 aday

İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk soruşturması ile tutuklanarak cezaevine gönderilen, İçişleri Bakanlığı tarafından tutuklanan ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN KOLTUĞUNA 3 ADAY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00’te Belediye Başkan Vekili’ni seçmek için toplanacak.

İBB Meclisi’ndeki seçim öncesi CHP kulislerinde, İmamoğlu’nun yerine geçmesi beklenen isimler konuşulmaya başlandı. Medyaradar’ın haberine göre, ön planda olan 3 isim dikkat çekiyor.

EN GÜÇLÜ ADAY HASAN AKKÜN

İBB Başkan Vekili seçiminde en güçlü aday olarak, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün öne çıkıyor. Akgün, partisinin ve meclis üyelerinin desteğiyle, İmamoğlu’nun yerine geçebilecek en güçlü isim olarak gösteriliyor.

SİNEM DEDETAŞ VE MİTHAT BÜLENT ÖZMENİN İSMİ GEÇİYOR

Akgün dışında, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de İmamoğlu’nun koltuğuna oturabilecek potansiyel adaylar arasında adı geçiyor.

İMAMOĞLU DÖNERSE KOLTUĞU GERİ ALABAİLİR

Yeni seçilecek başkanın görev süresi, yerine seçilen başkanın görev süresiyle sınırlı olacak. Ancak Ekrem İmamoğlu, görev süresi bitmeden dönerse, koltuğunu yeniden devralma hakkına sahip olacak.

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İBB MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK CHP'DE

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 314 koltuk bulunuyor. CHP, 185 koltukla çoğunluğa sahipken, AK Parti 120, MHP 7 ve BBP ise 2 üyeye sahip. Bu durumda, seçimin en geç üçüncü turda sonuçlanması bekleniyor.

Belediye Başkan Vekili seçiminde oylama, meclis üyeleri arasında gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak, üçüncü oylamada ise salt çoğunluk sağlanması gerekecek. Eğer üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek.