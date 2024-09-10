HT Spor Frekans numarası nedir? HT Spor TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Ciner grubuna ait yeni bir spor kanalı olan HT Spor 10 Eylül'de yayın hayatına başladı TV izleyicileri HT Spor TV'nin frekans ayarlarını araştırmaya başladı.

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla HT Spor TV frekans ayarları 2024 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel HT Spor TV Frekans bilgilerini bulabilirsiniz..

HT Spor TV Frekans Ayarı Nedir? (Şifresiz)

HT SPOR Kanalının Frekansını Nasıl Tanımlarım?

HT SPOR isimli kanalı uydu alıcınıza tanımlamak televizyonunuzun marka ve modeline göre değişebilir. Ancak, genel olarak bazı adımları izleyerek HT SPOR frekansını tanımlayabilirsiniz. Menüden anten ayarları bölümüne girerek 11837 numaralı frekans değerini girmeniz gerekiyor. Polarizasyon değerine V - Dikey, SR değerine 30000 ve FEC değerine 2/3 girmeniz yeterli olacaktır.

HT SPOR kanalı güncel 2024 frekans bilgileri yukarıda listelenmektedir. HT SPOR Kanalının frekansı nedir hemen öğrenin. frekansim.com.tr ile kanal frekans bilgilerini girerek HT SPOR Türksat frekans 2024 bilgileri ile TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 isimli pakette yer alan kanal için yükleme işlemi yapabilirsiniz.