Hizbullah yaralılarını toplayan İsrail askerlerini kamikaze İHA ile vurdu!

Lübnan’ın güneyinde arızalanan İsrail tankını onarmaya çalışan askerlere Hizbullah kamikaze İHA ile saldırdı. Saldırıda 1 asker hayatını kaybederken 6 asker yaralandı. Yaralıları tahliye için gelen helikopter sırasında bölgeye iki FPV drone daha gönderildi. Saldırılar, sınır hattında İHA tehditlerinin arttığını ve gerilimin tırmandığını gösterdi.

Lübnan’ın güneyindeki Taybeh kasabasında İsrail ordusuna ait bir tankın arızalanarak yolda kalması, bölgede tansiyonu hızla yükselten bir saldırı zincirine dönüştü. İlk belirlemelere göre tankı onarmaya çalışan İsrail askerleri, Hizbullah’ın kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu. Saldırıda bir İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise yaralandığı bildirildi.

TAHLİYEYE GİDEN HELİKOPTER DE HEDEF ALINDI

Dış basına yansıyan bilgilere göre, yaralı askerleri tahliye etmek amacıyla bölgeye İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopter sevk edildi. Ancak tahliye operasyonu devam ederken Hizbullah, saldırıyı genişleterek bölgeye iki adet daha patlayıcı yüklü FPV drone gönderdi.Bu gelişme, yalnızca kara unsurlarının değil, hava tahliye operasyonlarının da doğrudan hedef alınması açısından dikkat çekici bir tırmanış olarak değerlendiriliyor.

VİDEO GÖRÜNTÜLERİ SALDIRININ ŞİDDETİNİ ORTAYA KOYDU

Olay anına ait görüntülerde, açık arazide hareketsiz kalan tankın çevresinde askeri hareketlilik dikkat çekerken, kısa süre sonra bölgeye isabet eden İHA saldırısının etkisiyle yoğun duman yükseldiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırı sonrası bölgede yaşanan panik ve hızlı müdahale çabaları öne çıkıyor.Uzmanlar, bu tür yakın mesafeli FPV drone saldırılarının sahada hızlı ve düşük maliyetli ancak yüksek etkili bir tehdit haline geldiğine dikkat çekiyor.

SINIRDA YENİ DÖNEM: İHA SAVAŞI DERİNLEŞİYOR

Analizlere göre Hizbullah’ın bu saldırı yöntemi, İsrail’in sınır hattındaki operasyonlarını daha riskli hale getiriyor. Özellikle arızalanan askeri araçların veya sabit hedeflerin kısa sürede İHA’larla vurulabilmesi, sahadaki dengeleri değiştiriyor.Son saldırı, Lübnan-İsrail hattında İHA tabanlı çatışmaların daha da yoğunlaşabileceğine işaret ederken, bölgedeki askeri hareketliliğin artması bekleniyor.

