Son dakika haberi... CHP'de 2 isme daha ihraç kararı!

CHP'de Tanju Özcan, Ahmet Serkan Tuncer kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

CHP Sözcüsü Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları duyurdu. Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır:

Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

Son dakika haberi... CHP'de 2 isme daha ihraç kararı!

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