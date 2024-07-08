EURU 2024 Finallerine gölge düştü! Hileli maç diye maçın tekrarı istendi

Almanya'da devam eden EURO 2024 finallerinde, yarı finale kadar gelen takımlar belli olurken, Almanya'nın ispanya ile oynadığı çeyrek final maçında penaltı verilmedi diye o maçı hileli ilan ederek maçın tekrarını istediler.

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EURU 2024 Finallerine gölge düştü! Hileli maç diye maçın tekrarı istendi

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, yarı finale kalan takımlar belli oldu. Oynan maçlarda bir çok hakem hatlarının gündeme geldiği finallerde ev sahibi Almanya 119. dakikada yediği golle mağlup olarak İspanya'ya kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti.

ALMANYA İSPANYA MAÇINI UNUTAMIYOR

Alman taraftarlar karşılaşmanın tekrar edilmesi için bir kampanya başlattı. Maçta dakikalar 106'yı gösterirken oldukça ilginç bir an yaşandı. Ceza sahası yayında topla buluşan Jamal Musiala'nın sert şutunda top İspanyol oyuncu Marc Cucurella'nın eline çarptı. Bu pozisyonda Almanlar penaltı beklerken hakem Anthony Taylor oyunu devam ettirdi. Video Asistan Hakem'den de uyarı gelmeyince hakem oyunu devam ettirdi.

ALMANYA, İSPANYA MAÇIN TEKRARI İSTEDİ

Alman taraftarlar özellikle sosyal medyada bu pozisyona penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR: BU MAÇ HİLELİ

Alman futbolseverler bir kampanya başlatarak UEFA'yı dilekçe yağmuruna tuttu. 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken Almanlar maçın tekrar oynanmasını istedi. Taraftarlar, UEFA'ya gönderdikleri dilekçede, "Bu maç hileliydi. Bunun açıkça kabul edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdiler.

İşte o pozisyon!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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