Herkesin merak ettiği, o maç: Son dakikaya kadar Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelenir mi?

Herkesin merak ettiği, o maç: Son dakikaya kadar Eyüpspor-Beşiktaş maçı hava şartları nedeniyle ertelenir mi? İşte, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda son durum...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka öncesi İstanbul kara teslim olurken, müsabakanın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. İşte saat 18.00 itibariyle maçın oynanacağı stattaki son durum...

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte, "Maç ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde ekipler, sahanın karlardan temizlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor.

STATTAKİ SON DURUM

Saat 18.30 itibariyle Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda son durum bu şekilde...

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