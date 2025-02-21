Eğitimi bıraktılar, Döner zinciri kurdular! FETÖ operasyonunda: 31 ilde, 353 gözaltı!

Eğitimi bıraktılar, Döner zinciri kurdular: Bakan Yerlikaya, bir döner zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 31 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonlarında; bir döner zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

"Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “Kıskaç-40” operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

31 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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DÖNER ZİNCİRİ ÜZERİNDEN FİNANSMAN

Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği,

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları,

Resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı,

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı,

Gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı,

Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

MASAK İNCELEME YAPTI

Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,

Bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” talimatı verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise “işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu” şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi.

KARARLILIK MESAJI

Terör örgütleriyle ve onların finans kaynaklarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Operasyonları koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığımızı, MASAK’ımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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