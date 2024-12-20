Hemzemin geçitte yürekler ağıza geldi: Yük treni işçileri taşıyan servise çarptı!
Hemzemin geçitte yürekler ağıza geldi: Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.
Hemzemin geçitte yürekler ağıza geldi: Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
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