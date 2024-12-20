  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Fatih Altaylı'ya hapis yolu göründü: Türk halkına yaptığı saygısızlığın bedelini ağır ödedi!

Fatih Altaylı'ya hapis yolu göründü: Türk halkına yaptığı saygısızlığın bedelini ağır ödedi!

Türk halkına yaptığı saygısızlığın bedelini ağır ödedi: Geçtiğimiz yıl 12 askerimiz ve Gazzeliler için düzenlenen yürüyüşe katılan on binlerce vatandaşa hakaret eden Fatih Altaylı, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Fatih Altaylı'ya hapis yolu göründü: Türk halkına yaptığı saygısızlığın bedelini ağır ödedi!
Yayınlanma:

Türk halkına yaptığı saygısızlığın bedelini ağır ödedi: Geçtiğimiz yıl 12 askerimiz ve Gazzeliler için düzenlenen yürüyüşe katılan on binlerce vatandaşa hakaret eden Fatih Altaylı, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

PKK/YPG terör örgütü ve İsrail'in Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının lanetlendiği yürüyüşe katılan on binlerce vatandaşı hedef alan gazeteci Fatih Altaylı'nın vatandaşlara ettiği küfürler cezasız kalmadı.

Fatih Altaylı'ya hapis yolu göründü: Türk halkına yaptığı saygısızlığın bedelini ağır ödedi!

TÜRK HALKINA HAKARET EDEN ALTAYLI'YA HAPİS CEZASI VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Fatih Altaylı, görkemli yürüyüşten 1 gün sonra 25 Aralık tarihinde YouTube kanalından yaptığı yayında; yürüyüşe katılan vatandaşlara hakaret etmesi nedeniyle yargılandığı davada, halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirdi.

Fatih Altaylı'ya hapis yolu göründü: Türk halkına yaptığı saygısızlığın bedelini ağır ödedi!

NE OLMUŞTU?

On binlerce kişi Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için yollara dökülmüştü.

Yürüyüşlerde; Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak, ABD’nin hem İsrail’i hem PKK’yı donatmasına atıfta bulunulmuş ve Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atılmıştı.

Fatih Altaylı ise YouTube kanalından, yapılan yürüyüşleri hedef alarak, "Abi çıkın da bir de PKK’yı kınayın. Abi şu üzüyor beni kendi evlatlarımıza, Gazze kadar üzülmüyor bunlar" demişti.

Altaylı, Türk milletine "Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?" sözleriyle küfürler savurmuştu.

Kaynak: Haber7

Balıkesir’de afetlere hazırlık tatbikatı yapıldıBalıkesir’de afetlere hazırlık tatbikatı yapıldı

Şam Erdoğan'a hazırlanıyor! 15 Gün içinde bir sürpriz bekleniyor: 20 Aralık 2024 Cuma gazete manşetleriŞam Erdoğan'a hazırlanıyor! 15 Gün içinde bir sürpriz bekleniyor: 20 Aralık 2024 Cuma gazete manşetleri

Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat: 20 Aralık 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıklarıMeteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat: 20 Aralık 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Dilan ve Engin Polat'a şok: Haklarında hapis kararı mı çıkıyor? İşte o önemli duruşmadan detaylar...
Dilan ve Engin Polat'a şok: Haklarında hapis kararı mı çıkıyor? İşte o önemli duruşmadan detaylar...
Şam Erdoğan'a hazırlanıyor! 15 Gün içinde bir sürpriz bekleniyor: 20 Aralık 2024 Cuma gazete manşetleri
Şam Erdoğan'a hazırlanıyor! 15 Gün içinde bir sürpriz bekleniyor: 20 Aralık 2024 Cuma gazete manşetleri
Son dakika! Türk- İş Asgari ücret talebini açıkladı: İşte o rakam...
Son dakika! Türk- İş Asgari ücret talebini açıkladı: İşte o rakam...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı! Mersin'de gümrükte dev operasyon: Memurlar ve müşavirler gözaltında!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı! Mersin'de gümrükte dev operasyon: Memurlar ve müşavirler gözaltında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesinde 'Suriye' mesajı! 'Güvenliğe toprak bütünlüğüne önem veriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesinde 'Suriye' mesajı! 'Güvenliğe toprak bütünlüğüne önem veriyoruz'
2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler
2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler
MİT'ten soluk kesen operasyon: PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi! Yayla Kızılkaya kimdir?
MİT'ten soluk kesen operasyon: PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi! Yayla Kızılkaya kimdir?