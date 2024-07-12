Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! Bazı bölgelere dikkat! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artarken bazı bölgelerde sağnak yağış bekleniyor, işte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! Bazı bölgelere dikkat! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artarken bazı bölgelerde sağnak yağış bekleniyor, işte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın’ın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Isparta'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı ile Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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