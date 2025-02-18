Havalimanında dehşet dakikalar: İçinde yolcuların bulunduğu uçak ters döndü!

Havalimanında dehşet dakikalar: Kanada'nın Toronto kentinde dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazası, görenleri hayrete düşürdü. İçinde yolcuların bulunduğu uçak ters döndü!

Kanada'nın Toronto kentinde dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazası, görenleri hayrete düşürdü. Minneapolis'ten Toronto'ya sefer yapan yolcu uçağı, iniş sırasında ters döndü. Neyse ki, büyük bir felaket yaşanmadı. Kazada can kaybı olmamakla birlikte, 18 kişi yaralandı. Olayın ardından uçaktan iniş yapan yolcuların görüntüleri, kazanın şokunu bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, bu kaza nasıl meydana geldi ve yolcuların yaşadığı korku dolu anlar nelerdi? İşte detaylar...

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken ters dönen uçağın, Bombardier CRJ-900 tipi bir yolcu uçağı olduğu açıklandı. Uçakta 80 kişi bulunduğu belirtilirken, iniş sırasında yaşanan panik anları oldukça korkutucuydu. Delta Air Lines, kazanın ardından hemen gerekli müdahaleyi yaparak, olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Kazada can kaybı yaşanmazken, 18 yolcu yaralandı. Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı, ancak durumlarının kritik olmadığı bildirildi.

Rüzgarın Rolü ve Kaza Olasılığı

Kazanın sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Kanada basını şiddetli rüzgarların uçağın inişini etkileyebileceğini öne sürdü. Şiddetli rüzgarlar, uçağın iniş sırasında kontrol kaybına neden olmuş olabilir. Hava koşulları bu tür kazaların meydana gelmesinde belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Ancak Delta Air Lines, kazanın nedenine dair detaylı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

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Delta CEO'sundan Teşekkür Mesajı

Kazanın hemen ardından açıklama yapan Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, kazadan etkilenen yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bastian, kazaya ilk müdahaleyi yapan ekipleri de tebrik ederek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerindeki ilk müdahaleyi gerçekleştiren görevlilere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Şirket, kazanın tüm detaylarını araştırmaya devam ettiklerini ve bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Uçuş İptalleri ve Mağduriyet

Kazanın ardından Toronto Pearson Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Gün içerisinde yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edilerek, yolcuların mağduriyetlerini en aza indirgemek adına çalışmalar başlatıldı. Havalimanı yetkilileri, yolculara alternatif ulaşım yolları sunarak mağduriyetleri gidermeye çalıştı.

Yolcuların Panik Anları

Kazanın hemen ardından yolcular, uçak ters dönerken büyük bir panik yaşadı. Birçok kişi, ani bir şekilde dengesini kaybederek uçakta savrulurken, bazı yolcular güvenlik kemerlerini çıkarıp dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, kazadan sonra herkes güvenli bir şekilde tahliye edilebildi. Bu korkunç deneyim, yolcular için unutulmaz bir anı olarak kalacak gibi görünüyor.

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