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Son dakika: Erdoğan- Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı!

Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesi başladı.

Son dakika: Erdoğan- Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı!
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Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beştepe'de bir araya geldi.

Son dakika: Erdoğan- Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı!

BEŞTEPE'DE ÖNEMLİ TEMAS!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde, Ankara çok önemli bir konuğu ağırlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Son dakika: Erdoğan- Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek heyetlerin toplantısına da başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

Son dakika: Erdoğan- Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı!

ZELENSKİY: GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYORUZ

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da ülkesinin Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz" dedi.

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Kaynak:AA

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